Климкин отреагировал на планы Путина посетить свадьбу главы МИД Австрии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал приглашение Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Австрии Карин Кнайсль.

"Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынуждено оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку", — написал он в Twitter.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин намерен в субботу, 18 августа, посетить свадьбу Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, на которую глава австрийского министерства иностранных дел пригласила его во время визита в Вену. Торжество будет организовано в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия. Шеф-повар сообщил, что гостей будут угощать био-рыбой, свежим мясом, для невесты будет приготовлено вегетарианское блюдо.

Перед гостями, как ожидается, выступят артисты Кубанского казачьего хора. По данным австрийской телерадиовещательной компании ORF, Кнайсль также проведет во время торжества рабочую беседу с Путиным.

Ранее представитель МИД Австрии заявил агентству APA, что частный визит Путина на свадьбу Кнайсль никак не влияет на внешнюю политику страны.