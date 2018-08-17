Аббас призвал власти Израиля открыть мечеть Аль-Акса

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас на срочном заседании призвал прекратить действия Израиля в священной для мусульман мечети Аль-Акса в Иерусалиме, передает палестинское агентство ВАФА.

По данным агентства, Аббас возглавил срочно созванное заседание в пятницу после того, как власти Израиля выгнали молящихся из мечети Аль-Акса и закрыли ее.

"Мы считаем это неприемлемым и возлагаем на израильское правительство ответственность за продолжение этих мер. Оно должно открыть мечеть Аль-Акса, чтобы предотвратить ухудшение ситуации до неконтролируемого состояния", — приводит агентство заявление палестинской администрации.

Палестинское руководство подчеркнуло, что любые меры, направленные на изменение религиозной и исторической ситуации приведут только к большему ухудшению ситуации.