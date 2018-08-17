Во Франции немецкая мина времен Второй мировой попала в сети рыболовов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Немецкая мина времен Второй мировой войны весом почти в тонну попала в пятницу в сети французского рыболовецкого судна "Le Retour" в проливе Ла-Манш в четырех километрах от северо-западного берега Франции, сообщается в пресс-релизе морской префектуры региона.

Сообщается, что мина содержит около 860 килограммов взрывчатого вещества и, несмотря на ее возраст, все еще представляет опасность: любое движение мины может стать причиной подрыва.

Как говорится в пресс-релизе, сразу после получения информации о попадании мины в сети, экипаж судна был эвакуирован, на борт были отправлены саперы. Из-за взрывоопасности мину снова погрузили в море, на следующей неделе она будет разминирована.