Американская ведущая рассказала о победе США над "коммунистической Японией"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ведущая передачи на телеканале Fox News Эйнсли Эрхардт заявила, что США одержали победу над "коммунистической Японией".

Ainsley Earhardt proudly remembers the time that the United States "defeated communist Japan," proving we are truly a Great country. pic.twitter.com/xFMHWtuQ8v — Bobby Lewis (@revrrlewis) 16 августа 2018 г.

"Мы победили коммунистическую Японию и радикальных исламистов", — сказала она, комментируя высказывание губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который заявил, что Америка "никогда не была такой уж великой".

Ведущая также назвала США "самой щедрой страной в мире", отметив, что благодаря ней мир становится лучше.

"Мы — великая страна" — заключила она. Один из ведущих попытался исправить ошибку коллеги, сказав, что США победили "коммунизм, Японию и много что еще".

В ходе Второй мировой войны Токио принимал участие в боевых действиях на стороне гитлеровской коалиции, однако коммунисты никогда не находились у власти в Японии.