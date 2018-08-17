В Донецке из-за обстрела боевиков повреждены ЛЭП и семь домов

ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Линия электропередачи и семь домов повреждены в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Старомихайловка на окраине Донецка, заявил в пятницу представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее в пятницу в ДНР заявили, что представители Международного комитета красного Креста попали под обстрел со стороны украинских силовиков в Старомихайловке. Пострадавших нет.

"Огонь велся полтора часа с применением БМП-2… По уточненным данным, в результате обстрела повреждено семь домов и линия электропередачи", — заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.