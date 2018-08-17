В Иерусалиме полицейские застрелили напавшего на них с ножом араба

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг — РИА Новости. Израильские полицейские застрелили араба, который напал на них с ножом в историческом центре Иерусалима, сообщили правоохранительные органы страны.

Полицейские отмечают, что нападавший нейтрализован, местные СМИ сообщают о его гибели.

"Злоумышленник, вышедший с Храмовой горы… приблизился к группе полицейских, дежуривших в этом районе, и попытался ударить одного из них ножом. В ходе схватки по подозреваемому был открыт огонь, и он был нейтрализован", — описывает произошедшее пресс-служба полиции.

Со стороны полицейских и случайных прохожих пострадавших нет.

В нападавшем опознали 30-летнего жителя арабского города Умм аль-Фахма, который расположен на севере Израиля. После инцидента полиция эвакуировала посетителей с территории комплекса мечетей на Храмовой горе и проводит там следственные мероприятия, сказано в пресс-релизе.