В МИД России рассказали подробности о сотрудничестве с Ираном

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россия и Иран осуществляют сотрудничество в ядерной сфере строго в рамках СВПД и резолюции СБ ООН 2231, заявляет МИД РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что Россия продолжает последовательно осуществлять все взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По линии госкорпорации "Росатом" ведется реализация серии проектов, призванных обеспечить выполнение соответствующих условий СВПД, сказано в нем.

Кроме того, по данным МИД РФ, успешно реализуется двусторонний высокотехнологичный российско-иранский проект по реконфигурации двух каскадов центрифуг на бывшем уранообогатительном предприятии в Фордо под производство стабильных изотопов. Они будут использоваться в промышленных и медицинских целях, отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

В документе сказано, что на территории России осуществляется хранение заготовок топлива с обогащением до 20% для Тегеранского исследовательского реактора. "Их возврат Ирану производится партиями не более 5 килограммов по запросу иранской стороны и после получения подтверждения МАГАТЭ о том, что все предусмотренные для этого в СВПД условия выполнены. Первая партия была передана Ирану в начале 2017 года, сейчас осуществляется подготовка к отправке второй партии", — говорится в сообщении.

Как заявляет МИД РФ, Россия подтвердила готовность по мере необходимости оказать Ирану содействие в решении вопроса с излишками низкообогащенного урана, запасы которого в Иране не должны превышать 300 килограммов. "Также оказываем разноплановое содействие в реализации Приложения III к СВПД, содержащего перечень конкретных направлений сотрудничества с ИРИ в области мирного использования атомной энергии", — говорится в сообщении.

"Все упомянутое сотрудничество с Ираном осуществляется строго в рамках СВПД и резолюции СБ ООН 2231, а также под полным контролем МАГАТЭ", — подчеркивает МИД РФ.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.