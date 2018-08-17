Россия предпримет все меры для сохранения иранской сделки

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Москва настроена принять все необходимые меры для сохранения и полноценной реализации совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщается на сайте МИД РФ.

"Подтверждаем решительный настрой предпринять все необходимые меры для сохранения и полноценной реализации СВПД", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.