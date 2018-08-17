У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в межостровном море Флорес у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 15.35 по времени UTC (18.35 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 135 километрах к северу от индонезийского острова Комодо и 255 километрах к югу от города Макасар. Очаг землетрясения залегал на глубине 546 километров.

Очевидцы сообщили, что землетрясение ощущалось на острове Бали.

В свою очередь, геологическая служба США (USGS) сообщает о магнитуде 6,5.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.