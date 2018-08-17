Португальская авиакомпания перестанет бесплатно перевозить министров страны

МАДРИД, 17 авг — РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания Португалии TAP Air Portugal больше не будет бесплатно перевозить министров правительства страны, заявили РИА Новости в авиакомпании.

Члены португальского кабинета бесплатно пользовались услугами авиаперевозчика с 1940-х годов.

"TAP работает с правительством над установлением новых условий перевозки государственных служащих, которые будут приняты в ближайшее время. Это связано с необходимостью соблюдения правил рынка, на котором работает TAP", — заявила представитель пресс-службы авиакомпании.

В июне 2015 года португальское правительство приняло решение продать 61% акций TAP Air Portugal консорциуму Atlantic Gateway (совместное предприятие Barraqueiro Group португальского миллиардера Умберту Педрозы, бразильского перевозчика Azul Linhas Aéreas Brasileiras, контролируемого предпринимателем Дэвидом Нилманом, и китайского консорциума HNA Group). Однако в октябре 2015 года новое левое правительство страны приняло решение вернуть государственный контроль над компанией.

В январе 2016 года было подписано соглашение, согласно которому 50% остается у государства (принадлежат португальскому государственному фонду Participações Públicas), 45% будут у Atlantic Gateway Consortium и 5% — у сотрудников авиакомпании.

Компания была основана 14 марта 1945 года, первый рейс выполнила в 1946 году из Лиссабона в Мадрид. На сегодняшний день у нее 90 самолетов, она осуществляет рейсы в 88 направлениях по Европе, в Африку и Латинскую Америку.