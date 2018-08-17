На юге Италии закрыли мост после обрушения в Генуе

РИМ, 17 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Мэр южноитальянского города Беневенто Клементе Мастелла, изучив доклад технического комитета муниципалитета, в пятницу принял решение запретить движение любых транспортных средств по мосту Святого Николая, который в 1955 году был построен в этом городе по проекту инженера Риккардо Моранди.
Один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились во вторник на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших составляет 38 человек. По данным генуэзских властей, сейчас в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии. Еще около 20 человек пока считаются пропавшими без вести.
По данным СМИ, в Италии имеются десятки возведенных в 1950-1960-е годы инфраструктурных объектов, безопасность которых вызывает сомнения.