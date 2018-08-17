В Киеве допустили конфискацию и продажу российского судна "Механик Погодин"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российское судно "Механик Погодин", задержанное в порту Херсона, может быть конфисковано и продано, заявил на пресс-конференции в Киеве министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Возможны различные сценарии, вплоть до конфискации судна и его продажи с молотка, для того чтобы покрыть убытки", — цитирует министра украинское издание "Сегодня".

Подобные действия он назвал адекватными и логичными.

"Все знают, что в случае захода в закрытые порты Крыма Украина будет предпринимать санкции к собственникам и к самим судам", — подчеркнул он.

Украинские власти заблокировали танкер "Механик Погодин" в порту Херсона 10 августа. На борту находятся 12 членов экипажа — граждан России. Поводом для задержания называется внесение судовладельца в санкционные списки Киева. За минувшие сутки команда предотвратила две попытки незаконного проникновения на судно.