Турция поступает "не по-дружески", удерживая пастора Брансона, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция ведет себя "не по-дружески", удерживая американского пастора Эндрю Брансона.

"Турция ведет себя не по-дружески… Я считаю, что Турция ведет себя очень плохо", — сказал Трамп журналистам. "Мы не собираемся сидеть и терпеть это… Дело еще не кончено", — добавил Трамп.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Трамп заявил на прошлой неделе, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме утверждают, что данный шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".