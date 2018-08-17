В Киеве число задержанных с оружием у стройки возросло до 80 человек

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости. Число задержанных с оружием и дубниками возле одной из строек Киева возросло до 80 человек, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
"Всего в управление полиции доставили около 80 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет из разных регионов Украины. Во время общения они отрицают свою причастность к подготовке любых правонарушений, указывают, что они незнакомы между собой и случайно оказались в одном месте", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
По данным полиции, на месте сбора мужчин работают две следственно-оперативные группы.