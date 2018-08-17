Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины

Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе, сообщают "Вести.ру".

"Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под огонь украинских военных в Донбассе. Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов, которые стали уже регулярными", — говорится в сообщении на сайте.

Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Старомихайловка.

Как сообщил спецкор ВГТРК Андрей Руденко, никто из журналистов не пострадал.

Весной съемочная группа Сладкова уже попадала под огонь ВСУ вблизи населенного пункта Крутая Балка. В результате были ранены российский журналист Павел Выдрин и звукооператор Игорь Уклеин.