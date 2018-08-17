Премьер Румынии сообщила ЕК о попытке свержения правительства

КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. Премьер Румынии Виорика Данчилэ направила письмо руководству Европейской комиссии, в котором рассказала, что 10 августа состоялась попытка насильственного отстранения румынского правительства.

"События 10 августа стали темой интенсивных политических споров, большинство партийных лидеров призывали к спокойствию…, но были слышны голоса политических лидеров, которые призывали к продолжению протестов. Я считаю, что эти попытки насильственного отстранения законного правительства могут быть опасным прецедентом среди демократических государств", — сказано в письме Данчилэ, которое опубликовал в пятницу у себя на странице в Facebook европарламентарий Зигфрид Мурешан.

Глава кабмина добавила, что президент Румынии должен был призвать к спокойствию, а он поддержал протесты.

"Конституциональная функция медиатора между обществом, политическими силами и государственными органами, которая принадлежит президенту Румынии, была им проигнорирована, вместо этого он призвал к продолжению протестов", — написала Данчилэ в письме.

В пресс-службе ЕК журналистам подтвердили, что получили письмо от Данчилэ. "Мы можем подтвердить, что письмо было получено и ответ последует в ближайшее время", — цитирует ответ Еврокомиссии агентство Agerpres.

Массовый митинг в Бухаресте в пятницу завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них были госпитализированы, в том числе 11 жандармов.

Требования, с которыми митингующие вышли на протест 10 августа, касались роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создании однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры (румыны из Франции, Италии, ФРГ, США и др.).

Протестующие выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивали на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.