США ввели санкции против физлиц и военных подразделений Мьянмы

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. США ввели санкции против четырех физических лиц и двух военных подразделений Мьянмы, сообщило министерство финансов страны.

Санкции введены в соответствии с законом имени Магнитского за нарушение прав человека.

США ранее не исключали введение санкций против Мьянмы из-за ситуации в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа. Ситуация в этом районе обострилась в 2017 году. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (ОФАК) США ввело санкции в отношении четырех командиров армии Мьянмы, ее пограничной полиции и двух мьянмских воинских частей за их участие в этнических чистках в штате Ракхайн в Мьянме и за другие нарушения прав человека", — отмечается в сообщении Минфина США.

В ведомстве добавили, что мьянмские силы безопасности проводят кампании, нацеленные против общин этнических меньшинств, включая этнические чистки, массовые убийства, сексуальные посягательства, казни без суда и следствия, другими способами серьезно нарушают права человека.

"Минфин в рамках более широкой стратегии правительства США вводит санкции в отношении этих подразделений и лидеров, которые ответственны за это ужасное поведение", — приводятся в релизе слова заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигала Мэнделкера.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.