Лидер ОУН* будет участвовать в выборах президента Украины

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Лидер "Организации украинских националистов" (ОУН) Николай Коханивский будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году и формирует предвыборный штаб, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте организации.

Осенью 2017 года полиция задержала Коханивского из-за драки и стрельбы в Святошинском районе Киева. Во время заседания суда по избранию ему меры пресечения произошла драка, полиция применила газ против националистов, поддерживающих Коханивского. В результате потасовок радикалов с правоохранителями пострадали несколько журналистов, один из представителей СМИ был задержан по ошибке. Ущерб, нанесенный зданию суда, администрация оценила в 19 тысяч долларов. Коханивского суд отправил под круглосуточный домашний арест. В данный момент суд перешел к рассмотрению уголовного дела по сути.

"Выдан приказ "Об организационных и кадровых назначениях относительно формирования штаба и избирательной кампании кандидата в президенты Украины, Николая Николаевича Коханивского" — говорится в сообщении на сайте организации.

В документе говорится, что все подразделения организации обязаны сотрудничать и принимать активное участие в избирательной кампании и выполнять распоряжения штаба. Руководителем предвыборного штаба Коханивский назначил Владислава Шевчука.

Боевое крыло ОУН*, "Украинская повстанческая армия*" — запрещена в РФ. ОУН* был создан в 2014 году как добровольческий вооруженный батальон, члены которого принимали участие в спецоперации в Донбассе.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

"Украинская повстанческая армия*" (УПА) была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов*" (ОУН). УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

*Организация, запрещенная на территории России