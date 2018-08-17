Мэр Вашингтона сообщила, сколько мог стоить отмененный Трампом парад

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Военный парад в Вашингтоне, который ранее из-за дороговизны отменил президент США Дональд Трамп, мог бы обойтись городскому бюджету в 21,6 миллиона долларов, что меньше примерно в 4 раза приводившейся в СМИ стоимости, сообщила мэр американкой столицы Мюриэль Боузер.

Трамп в пятницу написал в Twitter, что отменил военный парад в Вашингтоне из-за его слишком высокой стоимости. Вместо этого в ноябре он поедет в Париж на парад в честь окончания Первой мировой войны, а также посетит "большой парад" на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где базируется "борт №1" (самолет президента США). При этом Трамп обвинил "местных политиков, которые управляют в Вашингтоне" в желании "получить неожиданную прибыль" за счет проведения парада.

The local politicians who run Washington, D.C. (poorly) know a windfall when they see it. When asked to give us a price for holding a great celebratory military parade, they wanted a number so ridiculously high that I cancelled it. Never let someone hold you up! I will instead… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 августа 2018 г.

"Я Мюриэль Боузер, мэр Вашингтона, местный политик, который наконец-то добралась до звезды реалити (шоу — ред.) в Белом доме с реальностью (21,6 миллиона долларов) о парадах, мероприятиях и демонстрациях в Америке Трампа (грустно)", — написала Боузер в Twitter в ответ на твит президента.

Столица США традиционно поддерживает на выборах демократов, а не республиканцев, к которым относится Трамп.

Кроме того, в своей записи Боузер, очевидно, намекает на прежний опыт работы Трампа на телевидении, где он был ведущим реалити-шоу "Подмастерье".

В четверг стало известно, что министерство обороны США решило отложить до 2019 года запланированный на ноябрь военный парад, который хотел организовать президент страны. Власти хотели провести военный парад по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По данным ряда СМИ, которые ссылались на анонимные источники, парад мог обойтись Вашингтону в 92 миллиона долларов. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ему ничего неизвестно о таких цифрах и речь шла о гораздо меньшей сумме.

Идея проведения парада в Вашингтоне родилась у Трампа в 2017 году после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где его впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии.

В США часто проводятся гражданские парады с участием военных, но не принято проводить масштабные военные парады с боевой техникой.