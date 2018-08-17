В ДНР на этой неделе при обстрелах силовиков ранены пять человек

ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Пять человек получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 10 по 16 августа 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек, из которых четыре военнослужащих", — сказал представитель аппарата омбудсмена.

Он добавил, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 106 человек, ранения получили 222 человека. Всего с начала конфликта погибли 4673 человека, в том числе 78 детей.