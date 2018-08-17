КИЕВ, 17 авг – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил об успешном испытании украинской крылатой ракеты.

По данным пресс-службы, на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты, на которых присутствовал Турчинов.

"Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу… Была точно поражена морская цель на расстоянии 100 километров", — приводит пресс-служба СНБО слова Турчинова.

При этом Турчинов заявил, что "украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья".