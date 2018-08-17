"Груда металлолома": украинский поезд шокировал журналистов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. "Украинские железные дороги" отправляют в Москву разваливающиеся поезда, чтобы снизить поток уезжающих в Россию граждан, пишет "Таврия News".
"Если нет возможности отменить поезд, к примеру "Херсон — Москва", его делают таким, что эти проклятые москали сами на него не сядут, как и наши сограждане, уезжающие в эту москальщину", — иронизирует автор статьи.
Как сообщает издание со ссылкой на соцсети, внутри поездов ситуация обстоит еще хуже — царит удушье, отсутствует кондиционер, выдают мокрое и грязное постельное белье, а проводники регулярно пребывают в состоянии алкогольного опьянения и употребляют нецензурную лексику.
"Все то, чтобы жизнь для пассажиров поезда "Москва — Херсон" и наоборот раем не казалась", — заключил автор статьи.
Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил о подписании "исторического документа" с новыми ограничениями в транспортном сообщении с Россией. По его словам, после вступления документа в силу в Москву из Украины "будут только медведи ходить".
Если нет возможности отменить поезд, к примеру "Херсон – Москва", его делают таким, что эти проклятые москали сами на него не сядут, как и наши сограждане, уезжающие в эту москальщину, — пишет местный ресурс "Таврия News" pic.twitter.com/3q84FOJoku— ollga k. (@k_ollga) 17 августа 2018 г.