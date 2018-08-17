Украинским государственным шахтам выделили $50 миллионов дотаций

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу заявил, что подписал закон, предусматривающий выделение государственным шахтам дополнительно 1,4 миллиарда гривен (около 50 миллионов долларов) дотаций для погашения задолженности по зарплатам шахтерам.

"Только что подписал закон относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли. Реализация закона позволит также уменьшить социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства будут направлены, в том числе на погашение задолженности по оплате их труда", — говорится в сообщении Порошенко в Twitter.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что направил в Международную организацию труда жалобу о нарушении прав шахтеров в связи с задержками зарплат.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.