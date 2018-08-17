Парламент Словении поддержал кандидатуру бывшего комика на пост премьера

БЕЛГРАД, 16 авг – РИА Новости. Парламент Словении в пятницу большинством в 55 из 90 депутатов проголосовал за кандидатуру бывшего актера-пародиста и экс-мэра провинциального города Камник Марьяна Шареца на пост главы правительства страны.

Шареца на минувшей неделе поддержали пять партий парламента левой ориентации, собрав в его пользу 43 подписи. Для избрания ему необходимо было заручиться большинством в 46 голосов депутатов.

"Кандидатуру Шареца поддержали 55 депутатов парламента, против проголосовали 31 депутат", — передает национальное агентство STA.

Отмечается, что Шарец сразу отправился за мандатом на формирование правительства к президенту Боруту Пахору, где пообещал "сделать все, чтобы всем было лучше". Он также назвал пятничное голосование первым шагом к созданию 13-го кабинета министров Словении.

Новый кабинет министров Словении должен быть сформирован по итогам парламентских выборов 3 июня, на которых партия кандидата в премьеры "Список Марьяна Шареца" заняла второе место. Ранее мандат на формирование кабинета министров получал лидер победившей на выборах Словенской демократической партии (SDS), дважды бывший премьер-министр Янез Янша. Однако в конце июля он уведомил президента, что ему не удается собрать большинство в 46 голосов в парламенте страны.

Марьян Шарец в возрасте 40 лет станет самым молодым премьером в истории Словении, а страной впервые будет управлять правительство меньшинства. Политик является выпускником люблянской Академии театра, радио, кино и телевидения. Общественности более всего запомнился как пародист известных деятелей, включая самых известных словенских политиков. Сам ушел в политику в 2010 году избравшись на должность мэра Камника, которую занимал до вхождения в парламент в этом году. Шарец выставлял свою кандидатуру на выборах президента страны в 2017 году, вышел в решающий второй тур, но проиграл действующему президенту Пахору.