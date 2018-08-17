В Эстонии до сих пор не знают, что произошло со случайно выпущенной ракетой

ТАЛЛИН, 17 авг — РИА Новости. Эстонские военные до сих пор не знают, что произошло со случайно выпущенной испанским истребителем ракетой, активные поиски которой прекращены, сообщил в пятницу командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 7 августа по ошибке запустил над южной частью Эстонии боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и предположительно упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла. Однако эстонские военные после тщательной проверки предполагаемого места падения ракеты не обнаружили ни ракету, ни ее фрагменты. В пятницу эстонские военные в пятницу прекратили активные поиски ракеты.

"Ракета могла взорваться в воздухе или при столкновении с землей. Она также могла уйти под землю и взорваться там. Нельзя исключать возможности того, что ракета достигла поверхности земли без детонации содержащегося внутри взрывчатого вещества",- заявил он на пресс-конференции в Таллине.

В свою очередь, начальник главного штаба Сил обороны, генерал-майор Мартин Херем отметил, что площадь поисков места предполагаемого падения ракеты очень большая и Силы обороны не имеют возможности обследовать такую обширную территорию.

Военные и спасатели вновь предупредили жителей страны, что при возможном обнаружении ракеты или похожего нее предмета человек должен незамедлительно сообщить об этом по номеру 112, пометить место находки и покинуть опасную зону.

"Работу со взрывными устройствами надо оставлять саперам Спасательного департамента, у которых имеются современные индивидуальные средства защиты и необходимая для обезвреживания техника", – сказал глава центра деминирования Спасательного департамента Меэлис Меси. Он также подчеркнул, что опасная зона на месте возможной находки ракеты составляет примерно 100 метров.

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. У ракеты предусмотрен режим самоликвидации, который включается в случае ошибочного запуска. Длина ракеты типа AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров, вес-152 килограмма.

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