В Эстонии до сих пор не знают, что произошло со случайно выпущенной ракетой

ТАЛЛИН, 17 авг — РИА Новости. Эстонские военные до сих пор не знают, что произошло со случайно выпущенной испанским истребителем ракетой, активные поиски которой прекращены, сообщил в пятницу командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.
"Ракета могла взорваться в воздухе или при столкновении с землей. Она также могла уйти под землю и взорваться там. Нельзя исключать возможности того, что ракета достигла поверхности земли без детонации содержащегося внутри взрывчатого вещества",- заявил он на пресс-конференции в Таллине.
В свою очередь, начальник главного штаба Сил обороны, генерал-майор Мартин Херем отметил, что площадь поисков места предполагаемого падения ракеты очень большая и Силы обороны не имеют возможности обследовать такую обширную территорию.
"Работу со взрывными устройствами надо оставлять саперам Спасательного департамента, у которых имеются современные индивидуальные средства защиты и необходимая для обезвреживания техника", – сказал глава центра деминирования Спасательного департамента Меэлис Меси. Он также подчеркнул, что опасная зона на месте возможной находки ракеты составляет примерно 100 метров.
AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. У ракеты предусмотрен режим самоликвидации, который включается в случае ошибочного запуска. Длина ракеты типа AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров, вес-152 килограмма.
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