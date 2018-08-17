Саакашвили рассказал, когда вернется на Украину

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину, после того, как президент Петр Порошенко уйдет с должности.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. Власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

"Как только Порошенко уйдет, и я восстановлю свое гражданство через судебную систему. Потому что элементарно там было все нарушено по отношению ко мне, но я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, которые напугали судей и свидетелей, чтобы они отвечали в установленном законом порядке. Наконец-то кто-то должен отвечать. Естественно, я буду возвращаться на Украину", — приводит слова Саакашвили сайт издания "Новое время".

Саакашвили также анонсировал участие своей партии "Движение новых сил" в парламентских выборах на Украине в 2019 году.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник Саакашвили Юрий Деревянко.