В Белоруссии задержали жителя деревни, убившего милиционера

МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Житель деревни Бобровичи в Брестской области Белоруссии, ранее в пятницу убивший участкового инспектора и ранивший другого сотрудника милиции, обезврежен и задержан в результате спецоперации, сообщила пресс-служба Следственного комитета страны.

"В результате спецоперации, проведенной сотрудниками ОМОН, житель деревни Бобровичи обезврежен и задержан", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы МВД Белоруссии, днем в пятницу два сотрудника милиции подошли к дому местного жителя, у которого, по информации правоохранителей могло иметься незарегистрированное охотничье ружье, он внезапно открыл огонь на поражение. В результате стрельбы участковый инспектор скончался на месте. Второй сотрудник с огнестрельным ранением находится в реанимации. После нападения стрелявший забаррикодировался в доме и угрожал вновь начать стрельбу.