В Пакистане избрали нового премьер-министра

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 авг — РИА Новости. Депутаты Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Пакистана по итогам прошедшего в пятницу голосования избрали лидера центристской партии "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) Имрана Хана новым премьер-министром страны, сообщает телеканал Geo TV.

Согласно этим данным, кандидатуру 65-летнего Хана поддержали 176 депутатов. Его основной соперник — глава бывшей правящей партии "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) Шебхаз Шариф — набрал 96 голосов.

По результатам прошедших 25 июля всеобщих выборов партия Имрана Хана получила 115 из 272 общих мест в Национальной Ассамблее, не набрав простого большинства, необходимого для формирования правительства. Вскоре после этого "Техрик-е-Инсаф" вступила в переговоры с другими политическими объединениями и добилась формирования правящей коалиции, гарантировав себе поддержку 180 депутатов из 342.

Две другие крупные партии: "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) и "Пакистанская народная партия" (PPP), получившие 64 и 43 места соответственно, теперь представляют оппозицию. Ранее они договорились выработать "скоординированную совместную стратегию действий" после того, как PTI сформирует новый кабмин.

Ожидается, что новый глава правительства Пакистана принесет присягу и приступит к своим обязанностям уже в субботу, 18 августа.