Украинские власти пытаются запугать защиту Януковича, заявил адвокат

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича считает, что уголовное дело против адвокатов, возбужденное киевской прокуратурой после стычек в суде, является попыткой их запугивания.

Ранее пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что правоохранители завели уголовное дело в связи с потасовкой в Оболонском районном суде Киева, где в четверг рассматривалось дело против Януковича о госизмене.

"Уголовное производство против адвокатов Януковича — попытка власти напугать и отстранить неудобных защитников от процесса… Это пример того, как судебно-прокурорская система действует и будет действовать в дальнейшем против каждого неугодного ей украинца", — цитирует слова адвоката Виталия Сердюка в пятницу пресс-служба адвокатской фирмы Aver lex, где работают защитники Януковича.

Суд по делу Януковича в четверг поручил полиции обеспечить участие госадвоката Юрия Рябовола в заседании. Адвокаты экс-президента Виталий Сердюк и Игорь Федоренко пытались помешать Ряболову попасть в зал, однако полиция оттеснила адвокатов, из-за чего между защитниками и правоохранителями произошла потасовка. Госадвокату все же удалось попасть в зал суда.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.