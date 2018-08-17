В Сербии закрыли военно-патриотический лагерь с российскими инструкторами

БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Полиция Сербии под давлением общественности закрыла в ночь на пятницу юношеский военно-патриотический лагерь с российскими и сербскими инструкторами на западе республики, сообщил сербский министр внутренних дел Небойша Стефанович.

"Первый юношеский патриотический лагерь 2018" на горном массиве Златибор на западе Сербии собрал несколько десятков юношей и девушек в возрасте от 10 до 20 лет. Организаторы из "Союза ветеранов войн Сербии" и инструкторы из российского E.N.O.T. CORP с 8 по 18 августа планировали обучать участников лагеря среди прочего выживанию в дикой природе, оказанию первой помощи, азам альпинизма, сербской и российской истории, обращению с пластмассовыми и деревянными копиями оружия и навыкам рукопашного боя. До окончания смены не хватило двух дней.

Сюжет на телеканале RT о лагере на минувшей неделе вызвал волну негодования, которую возглавили прозападная Либерально-демократическая партия Сербии (ЛДП) и массовое издание Blic, входящее в международный швейцарско-германский медийный холдинг Ringier Axel Springer. ЛДП выступило с требованием о закрытии лагеря, а руководство муниципалитета Чаетина, где он находится, обвинила в участии в "расширении российского влияния, которое осуществляется через фантомные гуманитарные и патриотические организации". Blic, в свою очередь, в паре публикаций тревожно описывал военную подготовку несовершеннолетних в униформах, на что отозвались и другие СМИ.

"Мы уже дали распоряжение о закрытии лагеря, прежде всего, обеспокоенные возможным злоупотреблением детей и взволнованностью общественности. Наш приоритет – безопасность детей, их возвращение домой к родителям. Это уже сделано, дети возвращены по домам. В настоящее время проводится последняя фаза демонтажа лагеря, таким образом, его больше нет", — сообщил в пятницу журналистам в Белграде глава МВД Стефанович.

"Нам это, как стране, не нужно и такие вещи государство Сербия не будет терпеть… Речь идет о хороших детях, которые должны учиться, затем работать и потом стать хорошими военными, но все знают, когда время для армии, учебы и для других вещей", — цитирует агентство Танюг комментарий президента Сербии Александра Вучича.

В разговоре с РИА Новости родители одного из занимавшихся в лагере юношей, которые в пятницу вынуждены были неожиданно поехать за ним за 200 километров от Белграда, посетовали, что "внешняя политика помешала" воспитанию детей в привычной для России форме.