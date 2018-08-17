В ДНР заявили, что ополченцы непричастны к обстрелу наблюдателей ОБСЕ

ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Огонь в сторону наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ велся с позиций украинских силовиков, силы самопровозглашенной Донецкой народной республики непричастны к инциденту, заявил РИА Новости в пятницу руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Ранее на сайте ОБСЕ появилось сообщение, что патруль наблюдателей попал под обстрел в районе подконтрольного ополченцам поселка Гольмовский на окраине Горловки, пострадавших нет.

"Провокационный обстрел велся с территории, которая контролируется ВСУ (вооруженными силами Украины)", — сказал собеседник агентства.

В СЦКК пояснили, что из-за продвижения силовиков вглубь нейтральной территории их позиции находятся в непосредственной близости к месту инцидента, что позволяет им вести огонь не только из минометов, но и из стрелкового оружия.

"Представители ДНР, находившиеся рядом с представителями миссии и коммунального предприятия "Вода Донбасса", информировали дежурного СЦКК о нарушении данных ранее гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ с украинской стороны. Любому здравомыслящему человеку очевидно, присутствие на месте представителей ДНР и заинтересованность в проведении согласованных работ исключает нарушения с нашей стороны", — сказал Якубов.