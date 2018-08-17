Главе МИД Австрии предложили подать в отставку из-за приглашения Путина

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Депутат Европарламента от зеленых Михель Раймон призвал главу МИД Австрии Карин Кнайсль подать в отставку из-за приглашения на свою свадьбу президента России Владимира Путина.

В австрийском внешнеполитическом ведомстве, комментируя заявление Раймона, отметили, что присутствие Путина на свадьбе Кнайсль не влияет на внешнюю политику Вены.

"В первую очередь это приватное торжество и частный визит, из этого не следует никакого изменения внешнеполитического позиционирования Австрии", — отметили в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что приезд российского лидера считается рабочим визитом.

В Еврокомиссии, в свою очередь, отказались комментировать предстоящую поездку Путина в Австрию.

Приглашение Путину

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин с удовольствием принял приглашение на свадьбу Кнайсль. По его словам, глава государства посетит церемонию бракосочетания по пути в Германию, где у Путина запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что Путин и ранее посещал различные частные мероприятия за границей.

При этом Песков пообещал позже раскрыть информацию о том, что президент подарит главе МИД Австрии.

Свадьба Кнайсль

Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоится в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге Штирии. Ожидается, что церемонию бракосочетания также посетит федеральный канцлер Себастьян Курц. Президента Александера Ван дер Беллена, в свою очередь, не будет на свадьбе.

Глава МИД Австрии возьмет на себя все расходы на торжество, включая оплату частной охранной фирмы.

Приготовления к визиту российского лидера идут полным ходом. Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, существуют несколько вариантов того, как Путин будет добираться до места бракосочетания. В обеспечении безопасности примет участие спецподразделение "Кобра".

Как рассказали РИА Новости в ресторане, гостей свадьбы угостят традиционной местной кухней в новом прочтении. Кнайсль, в свою очередь, отведает вегетарианские блюда. Повар же заведения отметил, что рассчитывает на селфи с президентом России.