Обслуживающий свадьбу главы МИД Австрии повар рассказал о меню для невесты

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Гости на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которую посетит президент России Владимир Путин, попробуют традиционную местную кухню в новом прочтении, сама невеста отведает вегетарианские блюда, сообщили РИА Новости в ресторане, принимающем торжество.

Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера пройдет в субботу в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия. Заведение находится на возвышенности, из его окон открываются виды на виноградники, расположившиеся на склонах.

"Будут поданы блюда местной штирийской традиционной кухни в новой современной интерпретации, а также что-то вегетарианское, поскольку госпожа министр – вегетарианка", — рассказал по телефону собеседник агентства, отметив, что всем гостям будут подаваться одинаковые блюда.

На сайте ресторана представлено меню и барная карта. Посетители могут попробовать свежие салаты с овощами "прямо из огорода", закуски и супы, основные блюда, в том числе традиционного запеченного цыпленка. Отдельно в меню вынесены вегетарианские блюда — лапша со спаржей и пряными томатами, а также био-рыба с томатами, спаржей и ризотто.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение на свадьбу Кнайсль во время своего последнего визита в Вену.