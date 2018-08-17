Обслуживающий свадьбу главы МИД Австрии повар рассказал о меню для невесты

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Гости на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которую посетит президент России Владимир Путин, попробуют традиционную местную кухню в новом прочтении, сама невеста отведает вегетарианские блюда, сообщили РИА Новости в ресторане, принимающем торжество.
"Будут поданы блюда местной штирийской традиционной кухни в новой современной интерпретации, а также что-то вегетарианское, поскольку госпожа министр – вегетарианка", — рассказал по телефону собеседник агентства, отметив, что всем гостям будут подаваться одинаковые блюда.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение на свадьбу Кнайсль во время своего последнего визита в Вену.