В ДНР сообщили об одном погибшем за неделю из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (134)

ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские силовики 45 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, в самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб один человек, трое получили ранения, заявил в пятницу руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

"Всего за неделю зафиксировано 45 нарушения режима прекращения огня… Противник выпустил 12 танковых снарядов, более 250 мин калибром 120 и 82 миллиметра… Погиб один защитник Донбасса и получили ранения трое мирных жителей", — заявил он журналистам.

По словам Безсонова, силовики вели огонь также из вооружения бронетехники и гранатометов. Обстрелам подверглись шесть населенных пунктов ДНР.