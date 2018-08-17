В американском парке обрушился шатер, пострадали 12 человек

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Шатер обрушился на массовом мероприятии в парке американского города Хайден (штат Алабама), 12 человек госпитализированы с различными травмами, сообщает телеканал WBMA-LD со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени в парке, где проходило собрание акционеров банка Traditions Bank. В момент инцидента под тентом находились около четырехсот человек. Как отмечает телеканал, раненых доставили в больницу, в основном, с травмами головы и спины.

По данным главы противопожарной службы округа Блант Дональда Айви, обрушение могло произойти из-за погодных условий. "Это больше похоже на несчастный случай из-за внезапно возникшего урагана. Он пришел как будто из ниоткуда", — сказал он.

Сейчас ситуация находится под контролем, власти проводят расследование инцидента.