БАНГКОК, 17 авг – РИА Новости. Правительство Таиланда устроит 6 сентября праздник для всех участников операции по спасению 12 подростков и их футбольного тренера из затопленной пещеры Тхам Луанг, на который приглашены более 61 тысячи человек, сообщил в пятницу министр кабинета, глава администрации премьер-министра Сувапхан Тханъювараттхана.

"Праздник состоится на Королевской площади в Бангкоке 6 сентября и продлится с 18.00 по 21.00", — заявил министр в выпуске новостей Третьего национального телеканала Таиланда.

"Помимо приглашенных таиландских участников всех фаз операции по спасению подростков из пещеры Тхам Луанг, которых более 61 тысячи человек, приглашения на праздник направлены более 300 иностранным гражданам, работа которых сыграла важнейшую роль в спасении детей", — добавил министр.

Глава администрации премьера сообщил, что король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама X) не только разрешил проведение праздника на принадлежащей комплексу дворцов Дусит и Суан Ампхон Королевской площади в исторической части Бангкока, на которой обычно проходят военные парады в присутствии царствующего монарха, но и предоставил на собственные средства продукты для угощения гостей праздника.

Двенадцать подростков в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер из юниорской футбольной команды спортивной школы "Лесные вепри" оказались 23 июня заперты внезапно начавшимся наводнением в десятикилометровой пещере Тхам Луанг в провинции Чианграй на севере Таиланда, и провели почти без еды и без света более недели на небольшом сухом выступе посреди воды, пока их не нашли водолазы-спасатели.

Затем последовала длительная подготовка к выходу на поверхность единственным возможным маршрутом, на котором детям пришлось преодолевать полностью затопленные участки пещеры с аквалангами в сопровождении опытных пещерных дайверов со всего мира и таиландских боевых пловцов. Уникальная операция по спасению детей из пещеры завершилась выводом их на поверхность группами 8, 9 и 10 июля.

В операции непосредственно в пещере были заняты более 3 тысяч человек, включая дайверов, военнослужащих штаба операции, военных инженеров, спасателей и специалистов по откачиванию воды. Еще около 60 тысяч человек трудились на поверхности, участвуя в откачивании воды, пробивая артезианские скважины для отвода подземных вод от пещеры и обеспечивая работу основных участков операции всем необходимым.