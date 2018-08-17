Подсветку Колизея погасят в память о погибших в Генуе

РИМ, 17 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Огни подсветки одной из главных римских достопримечательностей — Колизея или амфитеатра Флавиев — погаснут вечером в субботу в память о жертвах обрушения моста в итальянской Генуе.

"Завтра в субботу, 18 августа, в день государственных похорон жертв обрушения моста в Генуе, огни Колизея будут погашены с 22 до 23 вечера в знак траура", — говорится в сообщении министерства культуры Италии.

Отмечается, что будут отменены все вечерние мероприятия, запланированные на этот день в амфитеатре Флавиев.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник около полудня на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших составляет сейчас 38 человек, 15 граждан получили ранения. Без вести пропавшими считаются 10 человек.

В субботу в Италии объявлен национальный траур. Государственная церемония похорон при участии президента и премьера страны пройдёт в Генуе также в субботу.