Повар, обслуживающий свадьбу главы МИД Австрии, надеется на селфи с Путиным

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Шеф-повар ресторана Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия, где пройдет свадьба главы МИД Австрии, рассчитывает, что сможет сделать селфи с президентом РФ Владимиром Путиным, который будет среди гостей праздника, пишет в пятницу австрийское издание Kurier.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин 18 августа планирует посетить бракосочетание главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера. По его словам, президент получил приглашение во время своего последнего визита в Вену.

В пятницу издание Kurier сообщило, что свадебный банкет пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße, где уже давно идет подготовка служб безопасности к предстоящему торжеству. Шеф-повар ресторана Хайнц Прешан рассказал изданию, каким будет меню банкета, на котором, по его словам, будет более 100 гостей.

Отвечая на вопрос издания, чего он сам ждет от этого дня, Прешен сказал: "Надеюсь, что не пересолю. И хотелось бы сделать селфи с Путиным".

Он также рассказал, что при разработке меню в первую очередь отталкивался от желаний жениха и невесты и специально не обдумывал меню для Путина.