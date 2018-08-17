Опубликовано видео "воздушного боя" F-22 и F-35

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Истребители пятого поколения F-22 и F-35 смоделировали воздушный бой в небе над Норвегией. Видео маневров опубликовано на канале US Military News в Youtube.

В тренировочном сражении участвовали два самолета F-22 ВВС США и два F-35 норвежских ВВС. "Бой" проходил в рамках совместных учений стран-членов НАТО.

F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Оба самолета разрабатываются компанией Lockheed Martin.

Истребители регулярно критикуют за высокую стоимость и различные технические неполадки. Так, в октябре прошлого года стало известно о жалобах пилотов F-35, у которых наблюдались симптомы кислородного голодания, а в ноябре Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения армии F-35 из-за ржавчины на самолетах.