Стало известно место проведения свадьбы главы МИД Австрии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, гостем на которой будет президент России Владимир Путин, пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия, сообщает в пятницу австрийское издание Kurier.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин 18 августа планирует посетить бракосочетание главы МИД Австрии. По его словам, президент получил приглашение на свадьбу Кнайсль во время своего последнего визита в Вену.

По данным издания, пара отправится в ресторан в общине Зульцталь-ан-дер-Вайнштрасе в свадебном фиакре из гостиницы Gasthof Wratschko в Гамлице. Однако владелец гостиницы Йоханн Врачко отказался комментировать эту информацию.

Издание отмечает, что в ресторане, где будет проходить церемония бракосочетания, безопасность является темой номер один в эти дни. В четверг гости заведения стали свидетелями работы полиции, сотрудников спецподразделения "Кобра" и федерального ведомства по защите конституции (служба государственной безопасности Австрии).

"Так продолжает вот уже пять недель. Я больше не мог держать это в секрете. Сюда прибыли сотрудники безопасности и с российской стороны, задействованы дроны", — приводит издание слова шеф-повара заведения Хайнца Прешана. По его словам, свадебный банкет рассчитан более чем на 100 персон.

Шеф-повар сообщил, что гостей будут угощать био-рыбой, свежим мясом, для невесты будет приготовлено вегетарианское блюдо. "Конечно, также будут специальные блюда Штирии, такие как яблочный хрен и масло из тыквенных семечек", — сказал Прешан.