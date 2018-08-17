Стало известно место проведения свадьбы главы МИД Австрии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, гостем на которой будет президент России Владимир Путин, пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия, сообщает в пятницу австрийское издание Kurier.
По данным издания, пара отправится в ресторан в общине Зульцталь-ан-дер-Вайнштрасе в свадебном фиакре из гостиницы Gasthof Wratschko в Гамлице. Однако владелец гостиницы Йоханн Врачко отказался комментировать эту информацию.
Издание отмечает, что в ресторане, где будет проходить церемония бракосочетания, безопасность является темой номер один в эти дни. В четверг гости заведения стали свидетелями работы полиции, сотрудников спецподразделения "Кобра" и федерального ведомства по защите конституции (служба государственной безопасности Австрии).
Шеф-повар сообщил, что гостей будут угощать био-рыбой, свежим мясом, для невесты будет приготовлено вегетарианское блюдо. "Конечно, также будут специальные блюда Штирии, такие как яблочный хрен и масло из тыквенных семечек", — сказал Прешан.