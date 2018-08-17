В афганском Газни во время боев за неделю погибли около 250 человек

ЖЕНЕВА, 17 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Число жертв среди мирных жителей за одну неделю интенсивных боев в афганском городе Газни может составить до 250 человек, заявил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

"По последним непроверенным данным, количество жертв среди мирных жителей за последнюю неделю боевых действий насчитывается от 200 до 250 человек", — сказал он.

Лерке отметил, что, по данным УКГВ ООН, вооруженные силы Афганистана зачистили весь центр Газни и теперь бои продолжаются в пригородах.

"В настоящий момент не существует безопасных путей для входа в город мирных жителей и гуманитарных работников. Местные сотрудники гуманитарных партнерских организаций сообщают, что в больницы приходят дети без сопровождения взрослых, которые разыскивают своих родственников. Многие магазины и рынки подверглись набегам мародеров или были сожжены, другие магазины вновь работают, но цены на основные продукты взлетели", — добавил представитель УКГВ ООН.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России