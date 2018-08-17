Эксперт назвал возможную причину обрушения моста в Генуе

РИМ, 17 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Причиной обрушения автомобильного моста в Генуе, где погибли почти 40 человек, могло стать разрушение одного из "подкосов" — диагональной опоры, использованной в конструкции виадука, заявил в пятницу журналистам профессор Генуэзского университета Антонио Бренчик.

Эксперт, который стал одним из шести членов специальной инспекционной комиссии, образованной в четверг министерством инфраструктуры и транспорта Италии, считает, что подобная гипотеза заслуживает самого серьезного рассмотрения.

"Циркулирует информация, что коллапс был вызван именно разрушением одного из подкосов. Существуют свидетельства и видеоматериалы, которые ведут в данном направлении", — отметил ученый, который многие годы критиковал инженерное решение так называемого "моста Моранди".

Один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились во вторник на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших составляет 38 человек. По последним данным генуэзских властей, 15 граждан получили ранения, пять из них уже выписались из лечебных учреждений, девять по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Еще около 20 человек пока считаются пропавшими без вести.

Виадук, возведенный по проекту инженера Риккардо Моранди, был торжественно открыт в сентябре 1967 года и стал одним из символов современной Генуи. Однако многие годы в Италии раздавались авторитетные голоса, которые ставили под сомнение безопасность этого сооружения. Так, профессор Бренчик называл этот мост "примером провала в инженерии". А глава объединения промышленников Генуи Джованни Калвини в 2012 году предлагал спешно усовершенствовать автодорожную инфраструктуру города, потому что "через десять лет мост Моранди рухнет".