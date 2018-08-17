Еврокомиссия приспустит флаги в память о погибших в Генуе

БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия приспустит в субботу флаги стран-членов Евросоюза в память о погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе, сообщил в пятницу представитель исполнительной коллегии ЕС Кристиан Шпар.
"В знак солидарности с властями и народом Италии после ужасного обрушения моста в Генуе, которое привело к многочисленным жертвам, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер распорядился приспустить в субботу европейские флаги и флаг Италии перед зданием Еврокомиссии", — сказал Шпар журналистам в Брюсселе.
Государственные похороны погибших состоятся в Генуе в субботу. В этот день в Италии будет объявлен национальный траур.