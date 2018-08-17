В Австрии прокомментировали приглашение Путина на свадьбу главы МИД

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Присутствие президента России Владимира Путина на свадьбе австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль не влияет на внешнюю политику Австрии, заявил агентству APA представитель МИД республики.

Ранее депутат Европарламента от партии "Зеленые" Михель Раймон призвал Кнайсль подать в отставку. По его словам, если она не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену.

"В первую очередь это приватное торжество и частный визит, из этого не следует никакого изменения внешнеполитического позиционирования Австрии", — заявил представитель австрийского МИД.

Рабочий визит

При этом в ведомстве пояснили, что приезд Путина на свадьбу считается рабочим визитом и сопровождается "обычными мерами безопасности при визите иностранного гостя государства".

К обеспечению безопасности привлекут сотни полицейских в Южной Штирии, отмечает агентство. "Российская сторона сама оплатит свои расходы", — добавил представитель МИД. По его словам, Кнайсль возьмет на себя расходы на само торжество, включая оплату частной охранной фирмы. Расходы на полицию берет на себя австрийская сторона, но представитель полицейского управления федеральной земли Штирия Фриц Грундниг пока не смог назвать точных цифр.

Среди приглашенных на свадьбу гостей числится канцлер Себастьян Курц, и он может встретиться с Путиным. А президент Александера Ван дер Беллена среди гостей не будет, подтвердил агентству представитель федерального президента.

Отмечается, что приготовления к визиту Путина идут полным ходом. Ожидается, что он прилетит в Грац ориентировочно около полудня. Как именно российский лидер будет добираться до места бракосочетания, пока не разглашается. Как заявляли в полиции, есть несколько вариантов, в обеспечении безопасности участвует спецподразделение "Кобра".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение на свадьбу Кнайсль во время последнего визита в Вену.