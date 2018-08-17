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В Киеве нашли пользу от прекращении транспортного сообщения с Россией

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (217)
(обновлено: 12:48 17.08.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПоезд Киев - Москва на ж/д вокзале в Киеве. Архвиное фотоПоезд Киев - Москва на ж/д вокзале в Киеве. Архвиное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдет на пользу Украине и подтолкнет развитие ее транспортной системы. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя планы своего ведомства.

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Пойдет ли Киев на закрытие границы с Россией? Мнение политолога
Накануне он сообщил, что Министерство инфрастуктуры разработало проект решения, в котором предлагается полностью прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Документ внесут на рассмотрение кабмина в ближайшее время. После того как он вступил в силу, в Москву с Украины "будут только медведи ходить", уверен Омелян. 

В пример того, как такое решение может принести пользу, он привел закрытие авиасообщения с Россией почти три года назад. 

"Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается. Я убежден, что такая же история будет и с железнодорожным и автобусным сообщением", — сказал Омелян в эфире "Пятого канала".

При этом министр скептически отозвался о комментариях, авторы которых считают, что подобное решение будет "очередным ударом по российско-украинской дружбе". "Дружбы нет и никогда не было. Была или оккупация, или просто массовые убийства", — заявил он.

Закрыть движение для пассажиров…

Украинский пограничник на участке российско-украинской границы. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsy
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Омелян уже далеко не в первый раз выступает с предложением прекратить транспортное сообщение с Россией. Многие украинские политики и эксперты, комментируя слова Омеляна, отмечали, что такое решение скажется  прежде всего на трудовых мигрантах.

В ответ на это министр заявил, что жителям Украины вообще не следует ездить на заработки в Россию. По его словам, он не понимает, что "украинцы могут делать в отсталой, феодальной стране". 

"Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности. <…> В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница", — сказал Омелян.

…но не для грузов

При этом, следует из слов Омеляна, закрытие транспортного сообщения с Россией затронет только пассажирские перевозки, а грузовых не коснется. Украина не собирается блокировать транзит российских грузов по своей территории, поскольку у нее есть обязательства в ВТО, заявил министр.

Пассажир поезда №005 Украина по маршруту Москва-Киев на перроне Центрального вокзал в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Сейчас в ВТО идет разбирательство между Москвой и Киевом по поводу транзитных перевозок. С 1 января 2016 года российское правительство ввело эмбарго на ввоз украинских товаров, а также ограничения на транзит через свою территорию. Это решение стало реакцией на начало действия зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Согласно утвержденному порядку, грузовые перевозки с Украины в Казахстан через Россию должны осуществляться только через установленные пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС.

Из-за этих таких ограничений Киев подал несколько исков в ВТО. При этом Украина заявляла, что может ввести запрет на транзит российских товаров после завершения разбирательств.

Депутаты против

Идею Омеляна раскритиковали многие украинские политики, в том числе представители Блока Петра Порошенко и Радикальной партии. Так, замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко считает предложение закрыть транспортное сообщение с Россией бредом.

Провожающие и пассажиры у поезда Киев - Москва на ж/д вокзале в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Это из разряда — "назло бабушке отморожу уши". <…> Это просто очень усложнит жизнь сотен тысяч украинцев, у которых по ту сторону границы родные и близкие", — написал Гончаренко в фейсбуке.

По его словам, поездом Москва — Одесса ездят не российские власти, а обычные люди. "Которые все равно будут ехать, только в муках и проклиная тех, кто эту "гениальную" идею родил", — считает политик.

Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук уверен, что если границу с Россией закроют, украинская экономика окончательно рухнет.

"Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?" — сказал Мосийчук в эфире телеканала 112.

Автобус, следующий по маршруту Москва - Каменец-Подольский на автовокзале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В Киеве объяснили желание прекратить автобусное сообщение с Россией
Ограничение железнодорожного сообщения с Россией создаст новые проблемы украинцам, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

"Очевидно, что министр озабочен отнюдь не решением надуманной им же проблемы, а реализацией своих русофобских идей. Но его инициативы создают все новые и новые проблемы для Украины и украинцев", — цитирует Медведчука его пресс-служба на странице в фейсбуке.

По его словам, закрытие железнодорожного сообщения ущемит права миллионов украинских трудовых мигрантов.

Как добраться на Украину

Авиасообщение между Россией и Украиной прервалось в конце октября 2015 года, когда Киев запретил полеты российских авиакомпаний, а Москва ответила зеркальными мерами. В 2014 году Украина прервала все виды сообщения с Крымом, сохранив только перемещение через границу автобусов и легковых авто.

Пассажиры поезда №005 Украина по маршруту Москва-Киев на перроне Центрального вокзал в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Разорвать сообщение с Россией": она мешает пилить железные дороги Украины
Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до Майдана. По данным "Укрзализныцы", сейчас между Украиной и Россией курсируют 13 пар поездов, причем составов российского формирования среди них нет, за исключением транзитного поезда "Москва — Кишинев — Москва".

Остальные поезда принадлежат "Укрзализныце" и железнодорожным администрациям стран СНГ: восемь украинских, три — молдавских и один азербайджанский. 

При этом самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал "Киев — Москва", который принес почти шесть миллионов долларов.

Скатертью дорога
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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