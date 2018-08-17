Ким Чен Ын назвал международные санкции "разбойническими"

ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын подверг жесткой критике международные санкции против его страны, назвав их "разбойническими" и призванными "задушить корейский народ", говорится в статье Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Столь значительная и грандиозная кампания по строительству прибрежного туристического района Вонсан-Калма является нашим решительным противостоянием враждебным силам, которые пытаются задушить корейский народ путем разбойнических санкций и блокады, и борьбой насмерть для защиты престижа партии и построения людского счастья", — цитирует ЦТАК слова северокорейского лидера.

По заявлению Ким Чен Ына, "если такой великолепный и масштабный проект завершится на уровне, превосходящим мировой, в такое сложное время, как сейчас, это продемонстрирует еще раз всему миру силу единства партии, армии и народа".

"Прибрежная туристическая зона будет великолепным подарком нашему народу", — заключил он.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.

Ранее в августе комитет "1718" Совбеза ООН, контролирующий соблюдение санкций против КНДР, одобрил процедуру гуманитарной поддержки этой страны, которую ранее предложила Россия. В частности, государствам-членам ООН предлагается для налаживания поставок гуманитарной помощи в КНДР, чтобы не нарушать санкции, прописывать "характер гуманитарной помощи", "иметь объяснение получателей КНДР о критериях при отборе бенефициаров", "подробно описывать товары и услуги, которые будут поставляться в ближайших шести месяцев", "планируемые маршруты и способы передачи, включая порты отправления и въезда используемые для отгрузки".

Кроме того, комитет советует странам-участницам производить поставку гуманитарных грузов централизованно, в "хорошо подготовленные пункты передачи", а также заранее предупреждали об изменениях списка поставляемых товаров, чтобы вносились соответствующие коррективы.