В Киеве возле стройки задержали около 40 человек с дубинками и оружием

Сотрудники Киевской полиции во время задержания людей в Дарницком районе Киева. 17 августа 2018

Сотрудники Киевской полиции во время задержания людей в Дарницком районе Киева. 17 августа 2018

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости. Полицейские задержали около 40 человек, которые с дубинками и оружием собрались возле одной из строек в Киеве, сообщил в пятницу временно исполняющий обязанности начальника киевского управления Нацполиции Украины Виктор Нечитайло.

По его словам, во время патрулирования улиц полицейские заметили возле стройки в Дарницком районе около 80 мужчин в спортивных костюмах. На место выехал личный состав районного управления полиции.

"Как только правоохранители прибыли по указанному адресу, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 40 человек. На месте мы увидели, что у них были спецсредства — щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и дачи объяснений о причинах их сбора в указанном месте", — цитирует пресс-служба МВД слова Нечитайло.