В Эквадоре министра сельского хозяйства уволили из-за скандального видео

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено уволил с министра сельского хозяйства страны Мариукси Гомес в связи с "неподобающим поведением" после появления в социальных сетях скандальной видеозаписи.
Как сообщает газета Comercio, ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Гомес, которая в ту пору занимала пост заместителя министра сельского хозяйства, на официальном мероприятии порвала предоставленные ей группой фермеров документы, не став их читать. Она заявила, что не собирается читать бумаги, "составленные на основе политики или личных интересов определенных лиц". Такое поведение вызвало негодование и критику со стороны представителей сельскохозяйственного сектора.