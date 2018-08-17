В Эквадоре министра сельского хозяйства уволили из-за скандального видео

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено уволил с министра сельского хозяйства страны Мариукси Гомес в связи с "неподобающим поведением" после появления в социальных сетях скандальной видеозаписи.

"Президент республики Ленин Морено постановил немедленно отстранить от должности министра сельского хозяйства Мариукси Гомес Торрес в связи с неподобающим поведением перед фермерами страны", — говорится в коммюнике Национального секретариата по делам коммуникаций при администрации президента Эквадора (Secom). В заявлении также говорится, что "правительство приносит свои извинения перед всем фермерским сообществом Эквадора".

Как сообщает газета Comercio, ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Гомес, которая в ту пору занимала пост заместителя министра сельского хозяйства, на официальном мероприятии порвала предоставленные ей группой фермеров документы, не став их читать. Она заявила, что не собирается читать бумаги, "составленные на основе политики или личных интересов определенных лиц". Такое поведение вызвало негодование и критику со стороны представителей сельскохозяйственного сектора.