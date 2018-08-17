Под обрушившимся мостом в Генуе произошло возгорание

РИМ, 17 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Небольшое возгорание произошло утром в пятницу на одном из складов, расположенном под обрушившимся автомобильным мостом в итальянской Генуе, сообщили журналистам представители пожарных, работающие на месте катастрофы.

Пожар вспыхнул на одном из складов во время работ по расчистке завалов. Его предварительной причиной называются искры от распила стальных конструкций. Ситуация находится под контролем, возгорание было оперативно потушено, заверяют пожарные. В результате инцидента никто не пострадал — помещение было эвакуировано в день обрушения 14 августа.

Поисково-спасательные работы в районе моста продолжились минувшей ночью. Они ведутся при помощи экскаваторов и отбойных молотков для разбора крупных бетонных блоков.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник около полудня на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших составляет 38 человек, 15 граждан пол учили ранения, без вести пропавшими считаются 10 человек.

Государственные похороны погибших состоятся в Генуе в субботу. В этот день в Италии будет объявлен национальный траур.