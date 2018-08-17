Пожарные рассказали о ходе поисковых работ на месте обрушения моста в Генуе

РИМ, 17 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Поисковые работы в так называемой "красной зоне" вблизи обрушившегося во вторник в Генуе автомобильного моста не прекращаются, однако минувшей ночью спасателям не удалось обнаружить ни выживших, ни погибших людей, сообщила журналистам в пятницу инженер провинциальной пожарной службы Марчелла Батталья.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших составляет 38 человек. По последним данным генуэзских властей, 15 граждан получили ранения, пять из них уже выписались из лечебных учреждений, девять по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

В течение двух последних суток спасателям не удалось извлечь из-под развалин ни одного тела. "Мы продолжаем поисковые работы и разбор завалов. Прежде всего, естественно, ведется поиск людей, которые пока считаются пропавшими без вести", — заявила Батталья.

Однако точное число пропавших без вести до сих пор не установлено. По мнению главного прокурора Генуи Франческо Коцци, под завалами могут находиться еще 10-20 человек. Такой вывод сотрудники прокуратуры сделали на основе анализа видеозаписей, зафиксировавших момент обрушения моста.

По мнению специалистов, надежды обнаружить выживших людей в настоящее время практически не осталось. Президент области Лигурия Джованни Тоти заявил в этой связи в четверг вечером, что "найти выживших сейчас маловероятно".

Похороны 17 жертв генуэзской трагедии по решению их родственников состоятся в пятницу приватным образом. Государственные похороны остальных погибших по решению правительства Италии пройдут в Генуе в субботу, когда в стране будет объявлен общенациональный траур. В этой церемонии примет участие президент республики Серджо Маттарелла.